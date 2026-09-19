За прошедшую ночь над Россией сбили 344 украинских беспилотника

За прошедшую ночь над Россией уничтожили 344 украинских БПЛА. Как сообщает Минобороны РФ, беспилотники перехватили над Ленинградской, Новгородской, Московской и другими областями, а также над Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Дагестан и над Черным морем.