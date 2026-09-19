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Татар-информ

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За прошедшую ночь над Россией сбили 344 украинских беспилотника

За прошедшую ночь над Россией сбили 344 украинских беспилотника

За прошедшую ночь над Россией уничтожили 344 украинских БПЛА. Как сообщает Минобороны РФ, беспилотники перехватили над Ленинградской, Новгородской, Московской и другими областями, а также над Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Дагестан и над Черным морем.

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