Состоялся выход симулятора железнодорожного магната Railroad Corporation 2 В формате ...

Состоялся выход симулятора железнодорожного магната Railroad Corporation 2В формате раннего доступа вышел в релиз симулятор управления поездами и в целом железной дороги Railroad Corporation 2 от студии Corbie Games и издателя Iceberg Interactive.
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