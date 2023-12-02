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Трей Мерфи и Эл Хорфорд – в Топ-5 моментов игрового дня НБА

Трей Мерфи и Эл Хорфорд – в Топ-5 моментов игрового дня НБА

НБА выложила подборку лучших моментов игрового дня. Топ-5 возглавили Трей Мерфи («Новый Орлеан») и Эл Хорфорд («Бостон»).

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