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Кошка спасена из стены в Москве благодаря усилиям "СпасРезерва"

Кошка спасена из стены в Москве благодаря усилиям "СпасРезерва"

На западе Москвы спасатели из отряда "СпасРезерв" освободили кошку, застрявшую в стене жилого дома. Обнаружив животное на глубине 4,5 метра с помощью камеры, специалисты успешно извлекли его и решили оставить у себя.

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