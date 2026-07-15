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Детские травмы, поиск любви и долгожданное счастье актера Алексея Макарова

В феврале этого года известному актеру Алексею Макарову исполнилось 54 года. Статный мужчина ростом под два метра, сыгравший более чем в ста кинолентах, давно состоялся как сильная и самостоятельная творческая личность.

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