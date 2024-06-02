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Китайский зонд «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Аппарат соберет около двух килограммов пробы почвы. Работы продлятся около двух дней. После этого зонд поднимется на орбиту Луны, где его ждет специальная космическая капсула, которая вернет его на ЗемлюКитайский космический аппарат сел на обратной стороне Луны для сбора образцов грунта.

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