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«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 13:4

«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 13:4

Сегодня команда Хави разгромила «Бетис» (5:0) в 5-м туре Ла Лиги. Ранее «блауграна» обыграла «Осасуну» (2:1), «Вильярреал» (4:3) и «Кадис» (2:0).

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