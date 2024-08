Астрологи объявили возвращение легендарной серии: анонсированы новые «Геро...

Астрологи объявили возвращение легендарной серии: анонсированы новые «Герои меча и магии» — Heroes of Might & Magic: Olden EraИздательство Ubisoft и кипрская студия с российскими корнями Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead) представили новую часть легендарной серии тактических стратегий «Герои меча и магии» — Heroes of Might & Magic: Olden Era.