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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Астрологи объявили возвращение легендарной серии: анонсированы новые «Геро...

Астрологи объявили возвращение легендарной серии: анонсированы новые «Герои меча и магии» — Heroes of Might & Magic: Olden EraИздательство Ubisoft и кипрская студия с российскими корнями Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead) представили новую часть легендарной серии тактических стратегий «Герои меча и магии» — Heroes of Might & Magic: Olden Era.

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