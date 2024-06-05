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Вильфанд: заморозки до -2 градусов сохраняются в Новосибирске и Красноярске

Вильфанд: заморозки до -2 градусов сохраняются в Новосибирске и Красноярске

По оценке научного руководителя Гидрометцентра, опасные природные явления сохранятся 5 и 6 июня.Заморозки до -2 градусов возможны на территории Новосибирской области и Красноярского края сохранятся 5 и 6 июня.

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