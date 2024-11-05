Голикова пообещала 13-ю пенсию: перед Новым годом россияне получат от 6 до 18 тысяч рублей Ирэн ОрлонскаяПринят значимый указ, о котором много обсуждали: Татьяна Голикова сообщила о введении 13-й пенсии в 2024 году, размер которой будет колебаться от 6 до 18 тысяч рублей.