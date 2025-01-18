Хабиб Нурмагомедов отреагировал на снятие Царукяна с боя против Махачева

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку российско-армянскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Арману Царукяну, который снялся с поединка против действующего чемпиона промоушена в лёгком дивизионе Ислама Махачева.
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