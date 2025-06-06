Российский эксперт предупредил о конце доминирования дронов в бою

Владимир Самборский

Я с ним полностью согласен! В наш век проблемно, например, увернуться от чего-то быстрого. А это все летает (прежде всего вертолетного типа) примерно как утки на охоте. И не понимаю, в чем здесь большая проблема (кроме высотных корректировщиков) - увидел, шарахнул дробью и сбил. Пулей, конечно, попасть трудно... Беда в том, что армия вооружена по стандартам, где "старинное" оружие иметь не положено. А в результате приходится сбивать камнями, рукой, прикладом и т.п. Вот правильная была вчера статья, что боец прикрывал с воздуха своих друзей и сбил 10 БПЛА. Так и надо сейчас воевать!