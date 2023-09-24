В России быстро растет заболеваемость COVID — рекомендации врачей

С приходом осени в России отмечается увеличение заболеваемости COVID и сезонных инфекций. Вакцинация от COVID необязательна, но рекомендуется для разных категорий населения, включая пенсионеров, военных, медиков, спортсменов, соцработников и других.
С приходом осени в России отмечается увеличение заболеваемости COVID и сезонных инфекций. Вакцинация от COVID необязательна, но рекомендуется для разных категорий населения, включая пенсионеров, военных, медиков, спортсменов, соцработников и других.
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