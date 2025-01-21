Рынок в ожидании новых сигналов

Российский фондовый рынок, накануне преодолев годовой максимум на отметке 2983,3 по индексу МосБиржи на открытии торгов, оставшуюся часть для болтался в нервном боковике и по итогам торгов просел на 0,54% - до 2 929,55 п.
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