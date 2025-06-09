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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская Госавтоинспекция пресекла 1018 нарушений ПДД в выходные

Рязанская Госавтоинспекция пресекла 1018 нарушений ПДД в выходные

Оперативно выявить и пресечь нарушение очень важно; каждое из них может привести к аварии. Однако не все водители помнят о необходимости соблюдать ПДД и относиться с уважением ко всем участникам дорожного движения.

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