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Боевики ВСУ под Сватово вместе с боекомплектом сдались русской армии

Боевики ВСУ под Сватово вместе с боекомплектом сдались русской армии

Свои действия они предварительно согласовали по радиосвязи.Подразделение боевиков украинских вооруженных подразделений приняли единственно правильное решение, чтобы спасти свои жизни – сдались в плен полным составом.

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