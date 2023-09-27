Боевики ВСУ под Сватово вместе с боекомплектом сдались русской армии

Свои действия они предварительно согласовали по радиосвязи.Подразделение боевиков украинских вооруженных подразделений приняли единственно правильное решение, чтобы спасти свои жизни – сдались в плен полным составом.
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