Деревянный водопровод и гигантские сковороды, что обнаружили археологи в Старой Руссе

На первый взгляд кажется, что археология — это поиск украшений, оружия или монет. Но иногда самые важные открытия выглядят совсем иначе: как кусок обугленного дерева, ржавая металлическая деталь или слой застывших производственных отходов.
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