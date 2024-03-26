Захарова прокомментировала новость Bloomberg о недоверии Путину

РИАМО - 26 мар. Новость о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту - фейк, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
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