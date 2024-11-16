В Приморье на льду погиб ребенок

Вечером 15 ноября в Приморье произошла трагедия. 14-летний мальчик стал жертвой тонкого льда на озере Луговом, расположенном в Пограничном округе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья.
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