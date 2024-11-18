Суд обязал солиста Rammstein выплатить 67 млн рублей за отмену концерта в Твери

Немецкому артисту предстоит выплатить штраф в 600 тысяч евро.В отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за невыполненные обязательства по проведению концерта в Твери было вынесено судебное решение о выплате штрафа в размере 635 400 евро (около 67 миллионов рублей).