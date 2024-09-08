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Царьград

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Вейп может вызвать астму, болезнь легких и дисбактериоз

Вейп может вызвать астму, болезнь легких и дисбактериоз

Только одна полезная бактерия чаще встречалась у курильщиков по сравнению с некурящими.В ходе нового исследования, опубликованного в журнале Nicotine and Tobacco Research (NTR), ученые выявили потенциальную опасность вейпинга.

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