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Милитаризация Германии угрожает безопасности Европы, заявила Вагенкнехт

Милитаризация Германии угрожает безопасности Европы, заявила Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт, основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), выразила мнение, что милитаризация Германии не способствует завершению конфликта на Украине и представляет угрозу безопасности Европы.

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