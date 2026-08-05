Сара Вагенкнехт, основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW), выразила мнение, что милитаризация Германии не способствует завершению конфликта на Украине и представляет угрозу безопасности Европы.
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