Крупные партнёры Nvidia отрицают наличие проблем с охлаждением серверных стое...

Крупные партнёры Nvidia отрицают наличие проблем с охлаждением серверных стоек на базе BlackwellЗа несколько дней до публикации квартального отчёта Nvidia слухи о наличии проблем с охлаждением ускорителей GB200 поколения Blackwell в стойках NVL72 могли потрепать нервы инвесторам, но партнёры компании поспешили заявить, что подобные решения уже начали поставляться и каких-либо дефектов не содержат.