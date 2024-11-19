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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Крупные партнёры Nvidia отрицают наличие проблем с охлаждением серверных стое...

Крупные партнёры Nvidia отрицают наличие проблем с охлаждением серверных стое...

Крупные партнёры Nvidia отрицают наличие проблем с охлаждением серверных стоек на базе BlackwellЗа несколько дней до публикации квартального отчёта Nvidia слухи о наличии проблем с охлаждением ускорителей GB200 поколения Blackwell в стойках NVL72 могли потрепать нервы инвесторам, но партнёры компании поспешили заявить, что подобные решения уже начали поставляться и каких-либо дефектов не содержат.

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