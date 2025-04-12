Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мировой правящий класс никуда не ушёл, он затаился. Основное сражение впереди

Мировой правящий класс никуда не ушёл, он затаился. Основное сражение впереди

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В своё время Генри Киссинджер, представляющий интересы значительной части влиятельных американских и британских элит, нашёл в Европе Шваба.

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Бритишей надо уменьшить под ноль.
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