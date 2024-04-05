Возьмите сантиметровую ленту и измерьте: чем больше у мужчин, тем выше риск внезапной смерти

Моя семья. Счас...
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Комментарии
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елена андреева
😀
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16 час.
Майя Maja
Женщины всегда знают свои размеры и вес)) Вот мужчинам некоторым, к сожалению, чтобы увидеть свой &quot;второй мозХ&quot;, который располагается метром ниже от верхнего приходится обращаться к зеркалу)) Без помощи него - никак этот самый &quot;мозХ&quot; не виден)) Так что следите за метром ниже)))
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5 час.
ВГ
Владимир Гусев
Все мы знаем, что конец один. У меня кроме веса в 105 кг и окружности пуза в 112 см всё остальное в полном порядке. Мне 66 лет с хвостом и огромное количество моих друзей и знакомых УЖЕ ТАМ!!! Я наверное что то делаю неправильно, выпивая бутылку водки через день не то что бы залпом, а растворяя ее в литре сладенького напитка и сосу через трубочку глядя очередной сериал...
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4 час.

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