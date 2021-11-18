Мигрантов в РФ обяжут подтверждать отсутствие ВИЧ и наркозависимости

В России готовится распоряжение, согласно котором уже с 29 декабря всем трудовым мигрантам и иностранным гражданам, прибывающим в нашу страну на срок более 90 дней, могут понадобиться документы об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции .