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Мигрантов в РФ обяжут подтверждать отсутствие ВИЧ и наркозависимости

Мигрантов в РФ обяжут подтверждать отсутствие ВИЧ и наркозависимости

В России готовится распоряжение, согласно котором уже с 29 декабря всем трудовым мигрантам и иностранным гражданам, прибывающим в нашу страну на срок более 90 дней, могут понадобиться документы об отсутствии наркозависимости и ВИЧ-инфекции .

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