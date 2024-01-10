Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт Хейфец: картели в Эквадоре хотят реальной власти без кресла президента

Эксперт Хейфец: картели в Эквадоре хотят реальной власти без кресла президента

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец в беседе со «Звездой» объяснил происходящие в Эквадоре беспорядки, их причину, а также цели местных преступных структур.

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