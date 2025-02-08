🔥Вероятность столкновения с Землей огромного астероида 2024 YR4 выросла вдвое — учёные. Дата возможного столкновения не изменилась – 22 декабря 2032 года.
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🔥Вероятность столкновения с Землей огромного астероида 2024 YR4 выросла вдвое — учёные. Дата возможного столкновения не изменилась – 22 декабря 2032 года.