Погода в Казахстане на ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды с 19 по 21 сентября 2024 года. Согласно прогнозу, до конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.
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