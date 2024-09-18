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Погода в Казахстане на ближайшие три дня

Погода в Казахстане на ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды с 19 по 21 сентября 2024 года. Согласно прогнозу, до конца текущей недели обширный антициклон по-прежнему будет охватывать большую часть Казахстана, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков.

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