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Над пятью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА

Над пятью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. 18 беспилотников было перехвачено над Саратовской областью, в результате атаки на столицу региона повреждено промышленное предприятие.

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