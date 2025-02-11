Над пятью регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. 18 беспилотников было перехвачено над Саратовской областью, в результате атаки на столицу региона повреждено промышленное предприятие.
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