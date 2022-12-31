Зимняя сказка по-камчатски: солнце, снег, собаки, сёрфинг

Как давно вы делали что-то в первый раз? Например, пытались поймать зимой ледяную волну, балансируя на доске для сёрфинга? Или запрячь звонких пушистых лаек в упряжку и промчаться на ней по бескрайним заснеженным просторам? Или спуститься на лыжах в кратер действующего вулкана? В последний день уходящего года так хочется помечтать о чём-то необычном — как насчёт зимнего путешествия на Камчатку? О том, что общего у Камчатки и Норвегии, где на полуострове красоту и молодость раздают, почему сёрфить здесь надо тепло одетыми, а на лыжах можно и в купальнике кататься — в материале ИА KamchatkaMedia.