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Зимняя сказка по-камчатски: солнце, снег, собаки, сёрфинг

Зимняя сказка по-камчатски: солнце, снег, собаки, сёрфинг

Как давно вы делали что-то в первый раз? Например, пытались поймать зимой ледяную волну, балансируя на доске для сёрфинга? Или запрячь звонких пушистых лаек в упряжку и промчаться на ней по бескрайним заснеженным просторам? Или спуститься на лыжах в кратер действующего вулкана? В последний день уходящего года так хочется помечтать о чём-то необычном — как насчёт зимнего путешествия на Камчатку? О том, что общего у Камчатки и Норвегии, где на полуострове красоту и молодость раздают, почему сёрфить здесь надо тепло одетыми, а на лыжах можно и в купальнике кататься — в материале ИА KamchatkaMedia.

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