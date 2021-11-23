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Предприниматель Демин спрогнозировал новую волну роста цен на жилье в России

Предприниматель Демин спрогнозировал новую волну роста цен на жилье в России

Москва, 23 ноября. Цены на жилую недвижимость до конца первого квартала 2022 года серьезно не изменятся, однако во втором полугодии стоит ожидать очередного скачка стоимости, рассказал ИА REGNUM зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

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