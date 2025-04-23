24 апреля 2025 года с 14.00 до 15.00 в г.Кличеве выездной приём граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию предприятия, проведёт заместитель генерального директора РУП ´Могилёвоблгаз´ Лесюков Владимир Николаевич.