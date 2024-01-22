Марсианский вертолёт не разбился — NASA восстановило связь с Ingenuity и выясняет причины инцидента

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщило о восстановлении связи с марсианским вертолётом Ingenuity, неожиданно прервавшейся во время очередного, 72-го полёта над поверхностью Красной планеты.
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