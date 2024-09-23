Татьяна Навка показала, как надо готовиться к Новому году

Фигуристка Татьяна Навка решила мотивировать поклонников и поделилась кадрами из тренажерного зала. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, продолжает внимательно следить за своей физической формой.