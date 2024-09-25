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Военное обозрение

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Глава МИД Индии заявил, что Нью-Дели общается с обеими сторонами российско-украинского конфликта и передает информацию от одной к другой

Глава МИД Индии заявил, что Нью-Дели общается с обеими сторонами российско-украинского конфликта и передает информацию от одной к другой

При этом глава дипведомства Индии подчеркнул, что у страны нет собственного мирного плана по Украине.

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