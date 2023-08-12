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Цинциннати (ATP). Рублев попал в четверть с Циципасом, Медведев – с Руне, Джокович – с Синнером, Хачанов сыграет с Марреем

Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Джоном Изнером (WC) или квалифаером. В эту же четверть попали Каспер Рууд (5), Фрэнсис Тиафу (10) и Томми Пол (14).

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