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Вучич: европейские политики забыли, как Черчилль делил зоны влияния со Сталиным

Вучич: европейские политики забыли, как Черчилль делил зоны влияния со Сталиным

Многие политики из европейских стран необоснованно вжились в роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля на прошедшем саммите Европейского политического сообщества в Британии, но они забыли, как Черчилль делил зоны влияния в мире с лидером Советского Союза Иосифом Сталиным.

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