Любовь Толкалина о съёмках в «Теории большой лжи» и актёрской карьере 25-летней дочери Марии

В фильмографии Любови Толкалиной уже больше 140 работ, но останавливаться актриса не собирается. Сейчас она задействована на съёмках сериала «Теория большой лжи» и параллельно следит за первыми шагами в профессии своей 25-летней дочери Марии, которая тоже решила связать жизнь с кинематографом.