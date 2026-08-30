TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

Любовь Толкалина о съёмках в «Теории большой лжи» и актёрской карьере 25-летней дочери Марии

Любовь Толкалина о съёмках в «Теории большой лжи» и актёрской карьере 25-летней дочери Марии

В фильмографии Любови Толкалиной уже больше 140 работ, но останавливаться актриса не собирается. Сейчас она задействована на съёмках сериала «Теория большой лжи» и параллельно следит за первыми шагами в профессии своей 25-летней дочери Марии, которая тоже решила связать жизнь с кинематографом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым