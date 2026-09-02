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Царьград

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Как Христос в СССР явился: Чудо 1946 года спасло степь от голода. Что это значит для СВО?

Как Христос в СССР явился: Чудо 1946 года спасло степь от голода. Что это значит для СВО?

Осенью 1946 года в изнурённой голодом и разрухой Элисте произошло единственное задокументированное в советской истории явление Христа.

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