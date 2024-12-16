В зоне СВО уничтожили 6,5 тысяч наемников: главное за сутки

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Российские войска в зоне СВО уничтожили 6,5 из 15 тысяч иностранных наемников ВСУ, в ДНР назвали основу для переговоров с Украиной, а биткоин обновил исторический максимум – его стоимость превысила 106 тысяч долларов.