В зоне СВО уничтожили 6,5 тысяч наемников: главное за сутки

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Российские войска в зоне СВО уничтожили 6,5 из 15 тысяч иностранных наемников ВСУ, в ДНР назвали основу для переговоров с Украиной, а биткоин обновил исторический максимум – его стоимость превысила 106 тысяч долларов.
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