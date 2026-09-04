Серийный Lada Azimut — уже в сентябре! Рассказываем о новинке

Запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut ожидается уже в текущем месяце. Вообще в ближайшие месяцы российский авторынок пополнится сразу несколькими моделями, которые вполне могут стать бестселлерами – о них и рассказывает в новой статье эксперт «За рулем» Юрий Тимкин.