Серийный Lada Azimut — уже в сентябре! Рассказываем о новинке

Запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut ожидается уже в текущем месяце. Вообще в ближайшие месяцы российский авторынок пополнится сразу несколькими моделями, которые вполне могут стать бестселлерами – о них и рассказывает в новой статье эксперт «За рулем» Юрий Тимкин.
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