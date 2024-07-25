Возможности для творческих и креативных: стартовала заявочная кампания на новый грантовый конкурс ПФКИ

МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. В четверг, 25 июля, Президентский фонд культурных инициатив дал старт заявочной кампании первого грантового конкурса 2025 года, который проводится в поддержку проектов в области культуры, искусствa и креативных (творческих) индустрий.