Поликлиники по всей стране приведут к золотому стандарту

Пациенты хотят получать качественную медицинскую помощь в любой поликлинике или больнице страны. Квалифицированные врачи, исправное оборудование, вежливость администраторов, чистота и порядок, правильно проведенные процедуры — все это помогут обеспечить единые стандарты оценки качества медпомощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии