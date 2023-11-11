Госсовет КНР выразил обеспокоенность из-за давления США на китайские компании

Китайские власти выразили озабоченность в связи с давлением на компании КНР со стороны США. С таким заявлением выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на переговорах с главой американского Минфина Джанет Йеллен.
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