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В Госдуме захотели запретить звонки и сообщения в мессенджерах от незнакомцев

Согласно поправкам к закону «О связи», подготовленным депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Василием Писаревым, владельцев мессенджеров могут обязать блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров по желанию пользователей.

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