В Госдуме захотели запретить звонки и сообщения в мессенджерах от незнакомцев

Согласно поправкам к закону «О связи», подготовленным депутатами от «Единой России» Антоном Горелкиным и Василием Писаревым, владельцев мессенджеров могут обязать блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров по желанию пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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