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В зону СВО отправилась очередная группа новосибирского отряда БАРС "Орион"

В зону СВО отправилась очередная группа новосибирского отряда БАРС "Орион"

По словам командира подразделения Андрея Панфёрова, это уже пятая отправка.4 марта с вокзала "Новосибирск-Главный" в зону проведения специальной военной операции отправились бойцы отряда БАРС "Орион", сформированного в регионе на добровольческой основе.

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Амара Карпова
Храни ВСЕХ Бог🙏🙏🙏
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