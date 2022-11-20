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Президент Турции отдал приказ о начале военной операции в Сирии и Ираке сразу после завершения саммита G20

Президент Турции отдал приказ о начале военной операции в Сирии и Ираке сразу после завершения саммита G20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении воздушной операции “Коготь – меч” в Ираке и Сирии сразу после возвращения с саммита G20 в Индонезии.

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