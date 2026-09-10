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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» встретится с «Ростовом». Красно-белые, приходите на домашний матч против южан!

Матч пройдет в воскресенье, 13 сентября, в 17:00 на стадионе «Лукойл Арена». Красно-белые после семи туров находятся на четвертом месте, набрав 13 очков.

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