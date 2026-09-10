«Спартак» встретится с «Ростовом». Красно-белые, приходите на домашний матч против южан!

Матч пройдет в воскресенье, 13 сентября, в 17:00 на стадионе «Лукойл Арена». Красно-белые после семи туров находятся на четвертом месте, набрав 13 очков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым