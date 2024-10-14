Задержанный возле митинга Трампа заявил о шоке от обвинений в покушении

Вэм Миллер, задержанный за попытку проникнуть на митинг бывшего американского лидера и кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в Калифорнии, считает необоснованными заявления о том, что он пытался совершить покушение на политика, передает издание The Telegraph.